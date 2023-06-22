Пелышенко (Степанова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелышенко (Степанова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1968 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пелышенко Владимир Анатольевич

Оредеж, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пелышенко Владимир Анатольевич

Оредеж, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелышенко Владимир Анатольевич