Комарова Мелания Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1883
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Комаров Архип
Перевлес, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1885
Сын: Комаров Иван
Отец ребёнка: Комаров Архип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комаров Архип