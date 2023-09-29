Комарова Мелания Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Мелания Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1883

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Комаров Архип

Перевлес, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1885

Сын: Комаров Иван

Отец ребёнка: Комаров Архип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Архип

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