Батраков Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батраков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батраков Егор
Мать ребёнка: Батракова (Фамина) Наталья
Курсант Президентского корпуса в городе Тюмень
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Савилова) Алена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.2006
Дочь: (Батракова) Алиса
Мать ребёнка: (Савилова) Алена