Батраков Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батраков Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батраков Владимир

Мать: Батракова (Кунгурцева) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батраков Егор

Мать ребёнка: Батракова (Фамина) Наталья

Курсант Президентского корпуса в городе Тюмень
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Савилова) Алена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батракова (Фамина) Наталья

Рождение ребёнка
07.06.2006

Дочь: (Батракова) Алиса

Мать ребёнка: (Савилова) Алена

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