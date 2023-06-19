Матусова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Матусов Осип Петрович
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Матусов Осип Петрович
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Матусов Осип Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно