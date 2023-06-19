Матусова Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матусова Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1718 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Матусов Иван Осипович

Отец ребёнка: Матусов Осип Петрович

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Матусов Егор Осипович

Отец ребёнка: Матусов Осип Петрович

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Матусов Архип Осипович

Отец ребёнка: Матусов Осип Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матусов Осип Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния