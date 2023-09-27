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Мандрыка Пётр Прокопович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1680 и 1690

Дата смерти

09.08.1725

Пол

Мужской

Отец

Между 1650 и 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1680 и 1690

Отец: Мандрыка Прокоп

Мать: не указана

Место жительства
31.07.1721
Березна, Чернігівська область
Военная служба
1721
Род войск: Черниговский полк Запорожского войска Воинское звание: знатный войсковой товарищ
Военная служба
1725
Род войск: Черниговский полк Запорожского войска Воинское звание: значковый товарищ
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Березна, Чернігівська область
Смерть
09.08.1725
Черный Яр, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: горячка
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