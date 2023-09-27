Мандрыка Пётр Прокопович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1680 и 1690
Дата смерти09.08.1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1680 и 1690
Отец: Мандрыка Прокоп
Мать: не указана
Место жительства
31.07.1721
Военная служба
1721
Род войск: Черниговский полк Запорожского войска Воинское звание: знатный войсковой товарищ
Военная служба
1725
Род войск: Черниговский полк Запорожского войска Воинское звание: значковый товарищ
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.08.1725
Черный Яр, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: горячка