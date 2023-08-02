Евстефеева (чернобровкина) Анна
Место рожденияд.Георгиевка Орского уезда
Дата рождения1890
Дата смерти15.07.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Георгиевка Орского уезда
Рождение ребёнка
1908
Сын: Евстефеев Михаил Романович
Отец ребёнка: Евстефеев Роман
Кустанайская обл., г. Джетыгара, Комсомольская, 72
Рождение ребёнка
12.11.1925
Дочь: Зубарев Клавдия
Отец ребёнка: Евстефеев Роман
Житомир, Житомирська область
Смерть
15.07.1985