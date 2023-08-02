Евстефеева (чернобровкина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстефеева (чернобровкина) Анна

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Место рождения

д.Георгиевка Орского уезда

Дата рождения

1890

Дата смерти

15.07.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Георгиевка Орского уезда
Рождение ребёнка
1908

Сын: Евстефеев Михаил Романович

Отец ребёнка: Евстефеев Роман

Кустанайская обл., г. Джетыгара, Комсомольская, 72
Рождение ребёнка
12.11.1925

Дочь: Зубарев Клавдия

Отец ребёнка: Евстефеев Роман

Житомир, Житомирська область
Смерть
15.07.1985