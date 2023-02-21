Жиянбаева Рима Резвановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1990
Дочь: Сибагатова Лилия Гилимжановна
Отец ребёнка: Жиянбаев Гилимжан Нигматжанович
Рождение ребёнка
12.09.1992
Сын: Жиянбаев Вильдан Гилимжанович
Отец ребёнка: Жиянбаев Гилимжан Нигматжанович
Бракосочетание
Неизвестно