Жиянбаева Рима Резвановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиянбаева Рима Резвановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1990

Дочь: Сибагатова Лилия Гилимжановна

Отец ребёнка: Жиянбаев Гилимжан Нигматжанович

Рождение ребёнка
12.09.1992

Сын: Жиянбаев Вильдан Гилимжанович

Отец ребёнка: Жиянбаев Гилимжан Нигматжанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиянбаев Гилимжан Нигматжанович

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