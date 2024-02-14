Сябитов Шамиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сябитов Шамиль

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

195

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
195

Отец: Сябитов Имай

Мать: ?

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.СуыкСу Кр.-Октябрьского р-на
Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.СуыкСу Кр.-Октябрьского р-на
Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сууксу Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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