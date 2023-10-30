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Гуденко Зинаида Ивановна
Гуденко Зинаида Ивановна
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Место рождения
Белогорск
, город Белогорск, Амурская область
Дата рождения
13.07.1944
Пол
Женский
Отец
Гуденко Иван Васильевич
1914 г.р.
Мать
Гуденко Наталья Кирилловна
Дети
Не указаны
Добавил:
OO
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1944
Отец:
Гуденко Иван Васильевич
Мать:
Гуденко Наталья Кирилловна
Белогорск
, город Белогорск, Амурская область
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