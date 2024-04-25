Смирнова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина (Смирнова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонова (Смирнова) Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Смирнова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
17.01.1907
Дочь: Барышева (Смирнова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
23.11.1911
Сын: Смирнов Никандр Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
02.08.1914
Дочь: Штурмина (Смирнова) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Федорович
Смерть
1936