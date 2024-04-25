Смирнова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина (Смирнова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонова (Смирнова) Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Смирнова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
17.01.1907

Дочь: Барышева (Смирнова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
23.11.1911

Сын: Смирнов Никандр Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
02.08.1914

Дочь: Штурмина (Смирнова) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Федорович

Смерть
1936

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