Крюков Иван Александрович
Место рожденияDor Kriuki, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Dor Kriuki, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
10.06.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно