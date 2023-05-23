Крюков Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков Иван Александрович

Место рождения

Dor Kriuki, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Dor Kriuki, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
10.06.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Серафима Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Серафима Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Серафима Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
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