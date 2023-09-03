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Пахомов Степан Васильевич

Место рождения

Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Пахомов Василий Егорович

Мать: Пахомова Пелагея

Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Пахомов Антип Степанович

Мать ребёнка: Пахомова Настасья

Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Настасья

Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Смерть
Неизвестно
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