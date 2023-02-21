Шипицын Потап Гаврилович
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Шипицын Гаврила
Мать: не указана
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Шипицына Ирина Андроновна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Шипицына Ирина Андроновна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шипицын Прокопий Потапович
Мать ребёнка: Шипицына Ирина Андроновна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Екатерина Потаповна
Мать ребёнка: Шипицына Ирина Андроновна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол