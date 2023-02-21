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Шипицын Потап Гаврилович

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Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Шипицын Гаврила

Мать: не указана

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1799

Сын: Шипицын Павел Гаврилович

Мать ребёнка: Шипицына Ирина Андроновна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1801

Сын: Шипицын Егор Потапович

Мать ребёнка: Шипицына Ирина Андроновна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шипицын Прокопий Потапович

Мать ребёнка: Шипицына Ирина Андроновна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Екатерина Потаповна

Мать ребёнка: Шипицына Ирина Андроновна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Ирина Андроновна

Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
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