Франк Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Франк Илья Михайлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.10.1908

Дата смерти

22.06.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1930
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1934
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1943
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.06.1990
Москва, город федерального значения Москва
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