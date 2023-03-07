Франк Илья Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.10.1908
Дата смерти22.06.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1930
Место жительства
По 1930
Место жительства
С 1934
Место жительства
С 1941 по 1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1943
Смерть
22.06.1990