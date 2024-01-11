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(Murphy) Rebecca Anna

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Место рождения

Dagenham

Дата рождения

13.01.1988

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1988

Отец: Murphy David James

Мать: Murphy (Bixby) Nicola Jayne

Бракосочетание
15.11.2009

Муж: Arscott Neil Andre Ryan

Рождение ребёнка
29.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Arscott Neil Andre Ryan

Рождение ребёнка
30.10.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Arscott Neil Andre Ryan

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