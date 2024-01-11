(Murphy) Rebecca Anna
Место рожденияDagenham
Дата рождения13.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1988
Отец: Murphy David James
Бракосочетание
15.11.2009
Рождение ребёнка
29.04.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Arscott Neil Andre Ryan
Рождение ребёнка
30.10.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Arscott Neil Andre Ryan