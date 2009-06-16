Пантюхин Ефим Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПантюхин Ефим Артёмович

Пантюхин Ефим Артёмович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.2009

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.2009

Отец: Пантюхин Артем Александрович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close