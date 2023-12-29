Селивонов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.06.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1918
«Выдано свидетельство 10 июля IV-УР-IV1961548 22\\VII-64» «Справка на гербовой бумаге 24\\I-37 г. №2501209»
Крещение
27.06.1918
Участие в бою
С 22.06.1941 по 09.05.1945
Великая Отечественная война
Награда
06.04.1985
Тип награды: Орден Отечественной войны II степени Кто наградил: Министр обороны СССР | Память народа | Дата рождения __.__.1918 | Место рождения - Украинская ССР, Сумская обл., Середино-Будский р-н, с... Показать все
Смерть
Неизвестно