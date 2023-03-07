Веретенникова-Кондрашева Василиса Панкратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова-Кондрашева Василиса Панкратьевна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Веретенников-Кондрашов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Григорий Нестерович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Григорий Нестерович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников-Кондрашев Григорий Нестерович

Смерть
Неизвестно
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