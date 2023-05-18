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Чуриков Пётр Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Чуриков Семён Давыдович

Мать: Чурикова София Кондратьева

Бракосочетание
31.01.1905

Жена: Чурикова Ульяна Ефимовна

Рождение ребёнка
22.12.1906

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Чурикова Ульяна Ефимовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.04.1918

Сын: Чуриков Макар Петрович

Мать ребёнка: Чурикова Ульяна Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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