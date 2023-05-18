Чуриков Пётр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
31.01.1905
Жена: Чурикова Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
22.12.1906
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Чурикова Ульяна Ефимовна
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.04.1918
Мать ребёнка: Чурикова Ульяна Ефимовна
Смерть
Неизвестно