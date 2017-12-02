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Шешера Алексей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1976

Дата смерти

02.12.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1976

Отец: Шешера Леонид

Мать: Шешера Галина Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.2000

Сын: Шешера Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.12.2017
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