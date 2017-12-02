Шешера Алексей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1976
Дата смерти02.12.2017
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1976
Отец: Шешера Леонид
Мать: Шешера Галина Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.2000
Сын: Шешера Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.12.2017