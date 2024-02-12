Стахеева (Быкова) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтахеева (Быкова) Клавдия Александровна

Стахеева (Быкова) Клавдия Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1939

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1939

Отец: Быков Александр Иванович

Мать: Быкова Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
12.10.1958

Сын: Стахеев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Стахеев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
06.05.1965

Сын: Стахеев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Стахеев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
14.06.1969

Дочь: Тимершина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Стахеев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1974

Сын: Стахеев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Стахеев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стахеев Михаил Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close