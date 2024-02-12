Стахеева (Быкова) Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1939
Рождение ребёнка
12.10.1958
Сын: Стахеев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Стахеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1965
Сын: Стахеев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Стахеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1969
Дочь: Тимершина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Стахеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1974
Сын: Стахеев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Стахеев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно