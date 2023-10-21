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Сарапкин Александр Николаевич

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Место рождения

Ставрополь, Россия

Дата рождения

1959

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Сарапкин Николай Иванович

Мать: Любовь Павловна

Ставрополь, Россия
Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сарапкина Ирина

Ставрополь, Россия
Рождение ребёнка
1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сарапкина Ирина

Ставрополь, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарапкина Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Смерть
2005
Ставрополь, Россия
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