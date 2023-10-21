Сарапкин Александр Николаевич
Место рожденияСтаврополь, Россия
Дата рождения1959
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: Сарапкин Николай Иванович
Мать: Любовь Павловна
Ставрополь, Россия
Рождение ребёнка
1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сарапкина Ирина
Ставрополь, Россия
Рождение ребёнка
1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сарапкина Ирина
Ставрополь, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарапкина Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Смерть
2005
Ставрополь, Россия