Щепалов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти04.12.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Щепалов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
04.01.1883
Мать ребёнка: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Морева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
28.07.1885
Дочь: Екатерина (мл) Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
20.02.1887
Дочь: Мария (мл) Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Дмитриева
Смерть
04.12.1892
Причина смерти: от чахотки