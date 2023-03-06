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Щепалов Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

04.12.1892

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Щепалов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Дмитриева

Рождение ребёнка
04.01.1883

Сын: Щепалов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Дмитриева

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Морева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Дмитриева

Рождение ребёнка
28.07.1885

Дочь: Екатерина (мл) Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Дмитриева

Рождение ребёнка
20.02.1887

Дочь: Мария (мл) Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Дмитриева

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Дмитриева

Смерть
04.12.1892
Причина смерти: от чахотки
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