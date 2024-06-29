Никанец Китаец
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: (Никанец) Николай (Мангуника)
Мать ребёнка: не указана
Каланга, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1862
Сын: Фалилеев (Никанец) Инокентий (Далай) Иакимович
Мать ребёнка: не указана
Калган(Чжанзякоу), КНР
Смерть
Неизвестно