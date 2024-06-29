Никанец Китаец Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Никанец Китаец

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: (Никанец) Николай (Мангуника)

Мать ребёнка: не указана

Каланга, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1862

Сын: Фалилеев (Никанец) Инокентий (Далай) Иакимович

Мать ребёнка: не указана

Калган(Чжанзякоу), КНР
Смерть
Неизвестно

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