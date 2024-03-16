(Гусарева) Марфа Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гусарев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Гусарев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Гусарев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Гусарева Соломонида Алексеевна
Отец ребёнка: Гусарев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусарев Даниил Алексеевич
Отец ребёнка: Гусарев Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно