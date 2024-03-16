(Гусарева) Марфа Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гусарева) Марфа Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Гусарев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Гусарев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Гусарев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Гусарев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Гусарева Соломонида Алексеевна

Отец ребёнка: Гусарев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусарев Даниил Алексеевич

Отец ребёнка: Гусарев Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусарев Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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