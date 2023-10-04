Шмакова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Шмаков Иван Алексевич

Отец ребёнка: Шмаков Алексей Михайлов

Новологиново, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Шмаков Шмаков Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Шмаков Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Шмаков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Шмаков Алексей Михайлов

Новологиново, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шмаков Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Шмаков Алексей Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Алексей Михайлов

Смерть
Неизвестно
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