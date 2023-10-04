Шмакова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Шмаков Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Шмаков Шмаков Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Шмаков Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Шмаков Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шмаков Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Шмаков Алексей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно