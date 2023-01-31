Фролушкин Сергей Георгиевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1954
Дата смерти31.01.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.03.1993
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.01.2023
г.Сестрорецк, Санкт-Петербург, Россия