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Фролушкин Сергей Георгиевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

17.10.1954

Дата смерти

31.01.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
03.03.1993

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.04.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
31.01.2023
г.Сестрорецк, Санкт-Петербург, Россия

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