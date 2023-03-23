Пильник Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пильник Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Фекла Самойловна

Отец ребёнка: Пильник Самоил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Федора Самойловна

Отец ребёнка: Пильник Самоил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пильник Егор Самойлович

Отец ребёнка: Пильник Самоил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пильник Пантелей Самойлович

Отец ребёнка: Пильник Самоил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пильник Семен Абрамович

Отец ребёнка: Пильник Самоил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пильник Иван Самойлович

Отец ребёнка: Пильник Самоил

Смерть
Неизвестно
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