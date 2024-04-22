Овчинников Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Михаил Михайлович

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Место рождения

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.12.1941

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1941

Отец: Овчинников Михаил Николаевич

Мать: Овчинникова Анастасия Алексеевна

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Нина

Озёрск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников ?

Мать ребёнка: Овчинникова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Нина

Смерть
2022
Озёрск
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