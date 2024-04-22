Овчинников Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.12.1941
Дата смерти2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчинникова Нина
Озёрск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинникова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников ?
Мать ребёнка: Овчинникова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинникова Нина
Смерть
2022
Озёрск