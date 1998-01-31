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Горобцова Мария Игоревна
Горобцова Мария Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.01.1998
Пол
Женский
Отец
Горобцов Игорь Анатольевич
1971 г.р.
Мать
Горобцова Валентина Викторовна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1998
Отец:
Горобцов Игорь Анатольевич
Мать:
Горобцова Валентина Викторовна
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