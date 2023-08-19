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Диковенко Александр Васильевич

Место рождения

Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

09.08.1941

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Диковенко Василий Савельевич

Мать: Диковенко Марфа Васильевна

Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диковенко Евдокия

Военная служба
1941
778сп 22А ЦАМО РФ , Ф - 58-818883-614
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диковенко Евдокия

Похороны
09.08.1941
Кунья, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
09.08.1941
СССР Калиниская обл.,Куньинский р-н д.Борок ВОВ ,умер 0т ран
Умер от ран.ЦАМО РФ - 58-18004-757