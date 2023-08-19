Диковенко Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти09.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
29.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Диковенко Евдокия
Военная служба
1941
778сп 22А ЦАМО РФ , Ф - 58-818883-614
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Диковенко Евдокия
Похороны
09.08.1941
Кунья, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
09.08.1941
СССР Калиниская обл.,Куньинский р-н д.Борок ВОВ ,умер 0т ран
Умер от ран.ЦАМО РФ - 58-18004-757