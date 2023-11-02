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Ярош Борис Иванович
Ярош Борис Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ярош Иван Иосифович
1883 г.р.
Мать
Ярош Таисья
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Ярош Иван Иосифович
Мать:
Ярош Таисья
Смерть
Неизвестно
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