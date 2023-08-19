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Kalda Juhan

Место рождения

Куризу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Дата рождения

21.11.1819

Дата смерти

Около 1882

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Куризу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Бракосочетание
06.11.1849

Жена: Kalda Aet

Рождение ребёнка
18.12.1863

Дочь: Kubja Aet

Мать ребёнка: Kalda Aet

Куризу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Смерть
Около 1882