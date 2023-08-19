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Kalda Juhan
Kalda Juhan
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Место рождения
Куризу
, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Дата рождения
21.11.1819
Дата смерти
Около 1882
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Kalda (Väljas) Aet
1825 г.р.
Дети
Kubja (Kalda) Aet
1863 г.р.
Добавил:
АЮ
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События
Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Куризу
, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Бракосочетание
06.11.1849
Жена:
Kalda Aet
Рождение ребёнка
18.12.1863
Дочь:
Kubja Aet
Мать ребёнка:
Kalda Aet
Куризу
, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Смерть
Около 1882
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