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Гайникамал
Гайникамал
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1993
Пол
Женский
Отец
Гәлләм
Мать
Минҗамал
Дети
Гөлфизә
Добавил:
РД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Гәлләм
Мать:
Минҗамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Гөлфизә
Отец ребёнка:
?
Смерть
1993
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