Гайникамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайникамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гәлләм

Мать: Минҗамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гөлфизә

Отец ребёнка: ?

Смерть
1993
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