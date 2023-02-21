Козявина (Фетисова) Мария Космина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Булышева Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Козявин Стефан Серапионович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Стефановна
Отец ребёнка: Козявин Стефан Серапионович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Антонина Стефановна
Отец ребёнка: Козявин Стефан Серапионович
Рождение ребёнка
12.09.1912
Отец ребёнка: Козявин Стефан Серапионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно