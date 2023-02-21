Козявина (Фетисова) Мария Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявина (Фетисова) Мария Космина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Булышева Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Козявин Стефан Серапионович

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Стефановна

Отец ребёнка: Козявин Стефан Серапионович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Антонина Стефановна

Отец ребёнка: Козявин Стефан Серапионович

Рождение ребёнка
12.09.1912

Сын: Козявин Иван Стефанович

Отец ребёнка: Козявин Стефан Серапионович

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявин Стефан Серапионович

Смерть
Неизвестно
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