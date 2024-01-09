Бабич (Жиглова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Жиглов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1860
Дочь: (Бабич) Елена Саввична
Отец ребёнка: Бабич Савва Демьянович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Бабич Иов Саввин
Отец ребёнка: Бабич Савва Демьянович
Рождение ребёнка
10.01.1875
Сын: Бабич Михаил Саввич
Отец ребёнка: Бабич Савва Демьянович
Рождение ребёнка
10.01.1875
Сын: Бабич Григорий Савельевич
Отец ребёнка: Бабич Савва Демьянович
Рождение ребёнка
28.08.1877
Дочь: (Бабич) Наталия Саввична
Отец ребёнка: Бабич Савва Демьянович
Рождение ребёнка
22.01.1889
Сын: Бабич Тимофей Саввич
Отец ребёнка: Бабич Савва Демьянович