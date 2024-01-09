Бабич (Жиглова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабич (Жиглова) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Жиглов Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабич Савва Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабич Савва Демьянович

Рождение ребёнка
15.05.1860

Дочь: (Бабич) Елена Саввична

Отец ребёнка: Бабич Савва Демьянович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Бабич Иов Саввин

Отец ребёнка: Бабич Савва Демьянович

Рождение ребёнка
10.01.1875

Сын: Бабич Михаил Саввич

Отец ребёнка: Бабич Савва Демьянович

Макеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.01.1875

Сын: Бабич Григорий Савельевич

Отец ребёнка: Бабич Савва Демьянович

Макеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.08.1877

Дочь: (Бабич) Наталия Саввична

Отец ребёнка: Бабич Савва Демьянович

Макеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1889

Сын: Бабич Тимофей Саввич

Отец ребёнка: Бабич Савва Демьянович

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