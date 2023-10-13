Абдулаева Меседо
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1975
Дочь: Магомедова Зимфира Асадовна
Отец ребёнка: Абдулаев Асад
Рождение ребёнка
09.11.1976
Отец ребёнка: Абдулаев Асад
Рождение ребёнка
17.08.1979
Отец ребёнка: Абдулаев Асад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абдулаев Асад