Кандюкина (Зинина) Светлана Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандюкина (Зинина) Светлана Игоревна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

30.04.1986

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1962 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1986

Отец: Зинин Игорь

Мать: Зинина Лариса

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 30.04.1986
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
19.09.2009

Муж: Кандюкин Денис Алексеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Отдел ЗАГС «Автозаводский Дворец бракосочетания» г. Нижнего Новгорода | г. Нижний Новгород, улица Дьяконова, 1В
Рождение ребёнка
26.02.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кандюкин Денис Алексеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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Рождение ребёнка
19.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кандюкин Денис Алексеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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