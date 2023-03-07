Кандюкина (Зинина) Светлана Игоревна
Место рождения
Дата рождения30.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1986
Отец: Зинин Игорь
Мать: Зинина Лариса
Место жительства
С 30.04.1986
Бракосочетание
19.09.2009
Отдел ЗАГС «Автозаводский Дворец бракосочетания» г. Нижнего Новгорода | г. Нижний Новгород, улица Дьяконова, 1В
Рождение ребёнка
26.02.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кандюкин Денис Алексеевич
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Рождение ребёнка
19.04.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кандюкин Денис Алексеевич
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