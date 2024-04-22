Павлова (Максимова) Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения07.09.1891
Дата смерти28.06.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1891
Рождение ребёнка
18.08.1915
Дочь: Володина Мария Павловна
Отец ребёнка: Павлов Павел Михайлович
Барское-Городище, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1973
Москва, город федерального значения Москва