Павлова (Максимова) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Максимова) Анна Максимовна

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Место рождения

Заполицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

07.09.1891

Дата смерти

28.06.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Заполицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.08.1915

Дочь: Володина Мария Павловна

Отец ребёнка: Павлов Павел Михайлович

Барское-Городище, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Павел Михайлович

Смерть
28.06.1973
Москва, город федерального значения Москва
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