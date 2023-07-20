Теплоухов Серафим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1931
Сын: Теплоухов Валерий Серафимович
Мать ребёнка: Теплоухова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамплон Лия Серафимовна
Мать ребёнка: Теплоухова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплоухов Юрий Серафимович
Мать ребёнка: Теплоухова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплоухов Борис Серафимович
Мать ребёнка: Теплоухова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область