Теплоухов Серафим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплоухов Серафим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1931

Сын: Теплоухов Валерий Серафимович

Мать ребёнка: Теплоухова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамплон Лия Серафимовна

Мать ребёнка: Теплоухова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплоухов Юрий Серафимович

Мать ребёнка: Теплоухова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплоухов Борис Серафимович

Мать ребёнка: Теплоухова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область