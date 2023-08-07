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Тимофей Федотович
Тимофей Федотович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1782
Дата смерти
1784
Пол
Мужской
Отец
Федот Афанасьевич
1743 г.р.
Мать
Агафья Яковлева
1746 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец:
Федот Афанасьевич
Мать:
Агафья Яковлева
Смерть
1784
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