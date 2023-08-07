Тимофей Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

1746 г.р.

Дети

Не указаны

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МЧ
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Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Федот Афанасьевич

Мать: Агафья Яковлева

Смерть
1784