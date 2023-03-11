Власова Агафья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Власова Анна Осиповна
Отец ребёнка: Власов Осип Петрович
Починки, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Осип Петрович
Смерть
Неизвестно