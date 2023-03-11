Власова Агафья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Агафья Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Власова Анна Осиповна

Отец ребёнка: Власов Осип Петрович

Починки, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Осип Петрович

Смерть
Неизвестно
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