Лебедева Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Галина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1957

Отец: Белов Андрей Андреевич

Мать: Белова Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
18.02.1984

Сын: Лебедев Григорий Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.02.1992

Дочь: Зарубова Анна Александровна

Отец ребёнка: Зарубов Александр Николаевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
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