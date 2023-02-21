Лебедева Галина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1957
Отец: Белов Андрей Андреевич
Мать: Белова Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
18.02.1984
Сын: Лебедев Григорий Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.02.1992
Дочь: Зарубова Анна Александровна
Отец ребёнка: Зарубов Александр Николаевич
Калуга, город Калуга, Калужская область