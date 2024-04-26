Тулинцев Алексей Емельянович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти03.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тулинцева Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Тулинцев Неизвестно Алексеевич
Мать ребёнка: Тулинцева Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1943
Сын: Тулинцев Неизвестно Алексеевич
Мать ребёнка: Тулинцева Неизвестно
Смерть
03.09.1943
Убит