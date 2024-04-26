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Тулинцев Алексей Емельянович

Место рождения

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

03.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Тулинцев Емельян Михайлович

Мать: Тулинцева (Григорьева) Агафья Николаевна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулинцева Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Тулинцев Неизвестно Алексеевич

Мать ребёнка: Тулинцева Неизвестно

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1943

Сын: Тулинцев Неизвестно Алексеевич

Мать ребёнка: Тулинцева Неизвестно

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
03.09.1943
Убит

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