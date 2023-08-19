Саламатов Евдоким Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаламатов Евдоким Сидоров

Саламатов Евдоким Сидоров

Место рождения

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Саламатов Сидор Иванович

Мать: Саламатова Параскева Петрова

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Саламатова Мариамна Евдокимова

Мать ребёнка: Саламатова Мария Силина

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Саламатова Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: Саламатова Мария Силина

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Саламатов Кондрат Евдокимов

Мать ребёнка: Саламатова Мария Силина

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Саламатов Григорий Евдокимов

Мать ребёнка: Саламатова Мария Силина

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламатова Мария Силина

Смерть
Неизвестно