Саламатов Евдоким Сидоров
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Саламатова Мариамна Евдокимова
Мать ребёнка: Саламатова Мария Силина
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Саламатова Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: Саламатова Мария Силина
Рождение ребёнка
1815
Сын: Саламатов Кондрат Евдокимов
Мать ребёнка: Саламатова Мария Силина
Рождение ребёнка
1816
Сын: Саламатов Григорий Евдокимов
Мать ребёнка: Саламатова Мария Силина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саламатова Мария Силина
Смерть
Неизвестно