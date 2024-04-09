Агафья Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Прасковья Никитина
Отец ребёнка: Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Евдокея Никитина
Отец ребёнка: Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Степанида Никитина
Отец ребёнка: Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Никитин
Отец ребёнка: Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Арина Никитина
Отец ребёнка: Никита Григорьевич