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Агафья Григорьева

Место рождения

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Прасковья Никитина

Отец ребёнка: Никита Григорьевич

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Евдокея Никитина

Отец ребёнка: Никита Григорьевич

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Степанида Никитина

Отец ребёнка: Никита Григорьевич

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Никитин

Отец ребёнка: Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Арина Никитина

Отец ребёнка: Никита Григорьевич

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