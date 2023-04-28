Корнилова (Ударова) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Ударов Василий
Мать: Жена Первая
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Корнилова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Корнилов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Корнилова Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Корнилов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
14.03.1916
Дочь: Корнилова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Корнилов Василий Артемьевич
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Корнилов Борис Васильевич
Отец ребёнка: Корнилов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилов Виктор/Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Корнилов Василий Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно