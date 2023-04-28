Корнилова (Ударова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова (Ударова) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ударов Василий

Мать: Жена Первая

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Корнилова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Корнилов Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Корнилова Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Корнилов Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
14.03.1916

Дочь: Корнилова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Корнилов Василий Артемьевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Корнилов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Корнилов Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилов Виктор/Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Корнилов Василий Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилов Василий Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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