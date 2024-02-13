Королёв Егор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёв Егор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Михаил Егорович

Мать ребёнка: Королёва Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королёва Елена Егоровна

Мать ребёнка: Королёва Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королёва Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Королёва Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королёва Раиса Егоровна

Мать ребёнка: Королёва Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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