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Николай Андреевич

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Место рождения

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Корягин Андрей Григорьевич

Мать: Корягина Наталья Павловна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно
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