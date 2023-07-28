Гусакова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусакова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1899 ст.

Сын: Гусаков Георгий Петрович

Отец ребёнка: Гусаков Пётр Фёдорович

Пимашково, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1902 ст.

Сын: Гусаков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Гусаков Пётр Фёдорович

Пимашково, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1904 ст.

Сын: Гусаков Степан Петрович

Отец ребёнка: Гусаков Пётр Фёдорович

Пимашково, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1908 ст.

Сын: Гусаков Василий Петрович

Отец ребёнка: Гусаков Пётр Фёдорович

Пимашково, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусаков Пётр Фёдорович

Смерть
Неизвестно