Гусакова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1899 ст.
Отец ребёнка: Гусаков Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
03.03.1902 ст.
Отец ребёнка: Гусаков Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
24.12.1904 ст.
Отец ребёнка: Гусаков Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
28.02.1908 ст.
Отец ребёнка: Гусаков Пётр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно